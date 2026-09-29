Kunno admite que sería capaz de unirse con Niurka en La Granja VIP por una sorpresiva razón

La semana 4 en La Granja VIP Segunda Temporada ya está haciendo que los Granjeros se den cuenta de lo fundamental que es saber hacer estrategias y no dejar cabos sueltos para las nominaciones. Y Kunno es uno de los que ya entendió que hay integrantes que esquivan los problemas para no recibir puntos y cree que podría ser una buena idea ir contra ellos, incluso si eso significa hacer pactos con el equipo contrario.

Así lo confesó durante su primera noche encadenado a Pimpinela Escarlata, un reto que le puso el Mono Osuna y que parece no haberlo dejado nada contento. Y mientras platicaba con Natalia sobre el rumbo de la competencia, el influencer reconoció que no le parece imposible hacer alianza con personajes como Niurka, pues prefiere eso a dejar que otros que no aportan tanto al reality los vayan sacando uno por uno.

"Ahorita hay dos equipos y estaría bien que nos unamos para echarnos a los que están en medio. O ya al final nos vamos a dar de topes porque los otros van a llegar lejos", dijo Kunno.

Natalia Alcocer y Kunno apuntan contra 3 Granjeros que están pasando desapercibidos en La Granja VIP

Por su parte, "La Vikinga" dijo que ella ha observado a al menos 3 de sus compañeros que pareciera, buscan pasar desapercibidos y por eso es que siempre evitan meterse en los conflictos que se han suscitado en La Granja VIP. Se trata de Fernando Lozada, Pascal Nadaud y Mono Osuna, pues piensa que no es porque así sea su personalidad, sino que podría formar parte de una estrategia para avanzar sigilosamente, pues al no tener enemigos directos, no les van a dar puntos tan rápido.

"A ver, la verdad es que Fer, Pascal y Mono se la están pasando de huev*s y van a llegar así a la semana 10 eh", apuntó Natalia Alcocer, quien después de sus fuertes peleas con Niurka y Manelyk, ya empezó a contemplar la posibilidad de armar un nuevo bando, teniendo a Pablo Montero y Pimpinela Escarlata como sus incondicionales.