Exatlón México: Aristeo intenta tranquilizar a Jerry y su equipo luego de quedar en la Zona de Peligro
Jerry se preocupó mucho cuando dejó a su compañero, Aristeo, en la Zona de Peligro. Sin embargo, para su sorpresa, Ariteo se siente diferente con el problema.
Aristeo tiene una forma única de ver la vida y lo demuestra todos los días en Exatlón México. A pesar de que él pueda estar tranquilo, sus compañeros se preocupan por él. Sobre todo Jerry, quien se siente culpable de dejarlo en la Zona de Peligro.