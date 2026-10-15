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Exatlón México: Aristeo intenta tranquilizar a Jerry y su equipo luego de quedar en la Zona de Peligro

Jerry se preocupó mucho cuando dejó a su compañero, Aristeo, en la Zona de Peligro. Sin embargo, para su sorpresa, Ariteo se siente diferente con el problema.

Aristeo tiene una forma única de ver la vida y lo demuestra todos los días en Exatlón México. A pesar de que él pueda estar tranquilo, sus compañeros se preocupan por él. Sobre todo Jerry, quien se siente culpable de dejarlo en la Zona de Peligro.

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