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Manelyk detalla que Julio Camejo usa cosas del PASADO para usarlos a su favor en La Granja VIP: “Tu juego me parece SUCIO”

Una conexión real que se extingue entre Granjeros, así fue la nominación de Manelyk contra Julio Camejo durante el jueves de Salvación de La Granja VIP

Manelyk asegura que Julio Camejo en varias ocasiones ha usado cosas del pasado para apuñalar a los demás, detallando que es un juego sucio en La Granja VIP. Pero Julio no se queda callado asegurando que hay varias cosas que no le gustan de ella.

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