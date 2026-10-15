Natalia Alcocer afirma que no está de acuerdo en que las personas sean INTIMIDADAS en la nominación a Mario “Mono” Osuna en La Granja VIP
Natalia Alcocer se va con todo contra Mario “Mono” Osuna en la dinámica de “Echar Tierra” en La Granja VIP, llamandola convenenciera frente a Granjeros
Mario “Mono” Osuna asegura que Natalia Alcocer es una convenenciera, detallando que en repetidas ocasiones ha recibido malos tratos de integrantes de su equipo, en especial por Kevyn “Bicolor” Contreras y Rafael Mercadante en La Granja VIP, cuando le aseguró la Granjera los actos violentos que le hizo a Niurka Marcos la noche anterior.