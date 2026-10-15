Exatlón México Programa completo 15 de octubre de 2026: El Equipo Rojo mantiene la buena racha en medio de una fuerte crisis del equipo Azul y una preocupante lesión de Heliud
El convivir tanto tiempo en la Barraca, les está trayendo más y nuevos problemas a los Atletas del Equipo Azul. Además, una lesión de Heliud preocupa a los Rojos.
Este jueves 15 de octubre de 2026, se vivió una tarde en Exatlón México, con dos competencias importantísimas del juego: Zona de Peligro y Villa 360. Llegó el momento de organizarse y pelear duro por el bien de los equipos.