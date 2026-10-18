Exatlón México: El ATLETA ELIMINADO que se despide de la competencia hoy domingo 18 de octubre

Este 18 de octubre es Domingo de Eliminación en Exatlón México. En esta semana los hombres están en riesgo; se sabe que Artisteo llega al Duelo de Eliminación, pues fue el Atleta que se quedó en la Zona de Peligro. Sin embargo, aún no se conoce al eliminado de hoy, pues en el programa de hoy de Exatlón México, que se transmite por Azteca UNO a las 6:30 pm, primero conoceremos a todos los Atletas que tendrán que luchar por su lugar dentro de la competencia y después los veremos enfrentarse para asegurar su estadía en el reality.

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¿Quién se convierte en el Eliminado de hoy en Exatlón México?

Este domingo, uno de los hombres de Exatlón México será eliminado de la competencia. Recordemos que 5 Atletas se enfrentarán al Duelo de Eliminación; uno se define por la Zona de Peligro, que en este caso fue Aristeo y los otros se definen con base en las derrotas que tuvo cada equipo en las batallas por la Supervivencia. Una vez se sepa cuántos Atletas de cada Equipo tienen que enfrentarse, se eligiran los que hayan tenido un menor rendimiento.

Es por eso que hoy hay que estar muy al pendiente durante el programa de Exatlón México para que conozcamos quiénes son aquellos que estarán en riesgo y podrían salir este 18 de octubre de 2026.

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¿Dónde y cuándo ver Exatlón México?

Vive toda la adrenalina, la emoción y la pasión que solo Exatlón México puede ofrecer de lunes a viernes a las 6:30 pm y domingos a las 6:00 pm por Azteca UNO. Esta semana, uno de los hombres está a punto de abandonar la competencia, por lo que el domingo es su última oportunidad de demostrar de qué está hecho.

No te olvides hoy de apoyar al Equipo Rojo o al Equipo Azul, pues hoy uno de sus Atletas podría abandonar la competencia de un momento a otro.