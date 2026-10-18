¿Tu hijo tiene que exponer en clase? El truco para que aprenda a explicar un tema sin memorizarlo todo

Uno de los retos a los que debe exponerse nuestro hijo cuando asiste al colegio es cuando deben exponer en clase ante el resto de sus compañeros y que forma parte de un trabajo de investigación o porque es una lección oral. Esto puede causar algunos problemas en ellos, y es que no están acostumbrados a este tipo de situaciones, por lo que desde la psicología explicaron cuál es el truco para que aprenda a explicar un tema sin memorizar todo.

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Si hablar en público es algo difícil, en especial para los adultos, también lo es para los niños, quienes suelen tener algunos inconvenientes para exponer ante muchas personas, en especial cuando deben dar una lección oral. Por este motivo, es que es fundamental que empiecen a desarrollar la oralidad desde pequeños, para que no tengan problemas en el futuro y puedan desenvolverse de manera correcta y que tiene una gran cantidad de beneficios.

Por qué es clave que los niños aprendan la oralidad

Por otro lado, es fundamental que los niños aprendan a desarrollar la oralidad y la expresión desde pequeños, porque les permitirá ganar confianza, organizar ideas y expresarse con claridad, habilidades que les servirán para toda la vida. A veces, cuando tienen que dar una lección en clase ante los demás, suele ser complejo, ya que tanto los nervios, el miedo al error o la vergüenza son reacciones naturales. Es por este motivo, que la psicología reveló el truco para que puedan perder ese miedo.

Para que tu hijo no tenga inconvenientes en dar una exposición oral, desde la psicología compartieron algunos trucos para que puedan dar una lección oral sin la necesidad de memorizar todo y que pierdan ese miedo.

@soyrobinsongonzalez Si tu hijo tiene miedo a exponer en clase, este video te ayudará. Porque ese miedo no aparece por casualidad. La mayoría de las veces se construye poco a poco: con inseguridades acumuladas, con presión, con el miedo a equivocarse y sentirse juzgado por sus compañeros de clase o en casa. Se bloquean, dudan, se hacen pequeños y empiezan a creer que “no son buenos para esto”. Por eso hice este video, para darte herramientas emocionales y acompañarle a vencer esos miedos. Cuando aprende a respirar, a calmar su mente, a hablarse mejor y a entender que equivocarse no es un problema, empieza a cambiar. Soy Robinson González Director Fundador de la Escuela de la Influencia ♬ sonido original - Robinson González

El truco para que tu hijo pueda exponer en clase, según la psicología