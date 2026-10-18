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4 delineadores grises y plata para verte mas bonita

Los delineadores grises y plata aportan luz y elegancia. Descubre cómo aplicarlos para destacar tu mirada con un toque moderno y sofisticado esta temporada.

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|Freepik

Escrito por: Julieta García | Marktube

Los delineadores en tonos gris y plata se han convertido en el secreto mejor guardado para transformar cualquier look de maquillaje con un toque de distinción. Su versatilidad permite iluminar la mirada, suavizar las facciones y ofrecer una alternativa moderna y refinada al clásico delineado negro.

Desde trazos sutiles para el día a día hasta acabados metalizados llenos de luz para la noche, estos matices se adaptan con facilidad a diferentes estilos y tipos de ojos. Descubre cómo sacarles el máximo provecho e incorporarlos a tu rutina para lograr una mirada fresca, sofisticada e impactante.

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¿Cómo preparar la piel antes del maquillaje?

Para lograr un maquillaje duradero e impecable, comienza limpiando tu rostro con un limpiador suave para eliminar impurezas. Aplica un tónico hidratante para equilibrar el pH y, luego, un sérum liviano junto a tu crema hidratante habitual. No olvides el protector solar durante el día.

Por último, suma un contorno de ojos e incorpora un primer o prebase adaptada a tu tipo de piel. Este paso clave suaviza la textura, disimula poros y asegura una fijación perfecta.

¿Cuáles son los mejores delineadores grises y plata?

A continuación, repasaremos las mejores opciones de delineadores plata y grises:

  1. Revlon Colorstay Retráctil (Charcoal): Un delineador en gel a prueba de agua con un tono gris carbón mate. Ideal para sustituir al negro en el día a día. Incluye una esponjita integrada para difuminar los bordes y lograr un efecto ahumado suave.
  2. Eveline Cosmetics Variété Lápiz de Gel (12 Silver): Lápiz cremoso de alta pigmentación en tono plateado brillante. Su textura de larga duración permite usarlo para trazos precisos, iluminar el lagrimal o difuminarlo rápido como base de sombras.
  3. L'Oréal Paris Superliner Perfect Slim (02 Grey): Plumón líquido con punta de fieltro ultra fina, perfecto para trazos definidos. Su tono gris atemporal suaviza la mirada, resultando ideal para párpados maduros o caídos donde el negro resulta muy rígido.
  4. Delineador Metalizado Thelma & Louise (Silver): Opción líquida con acabado cromado para un impacto lleno de brillo. Posee un pincel de alta precisión ideal para sumar un "doble delineado" metálico por encima del marco oscuro tradicional.

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