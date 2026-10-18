No tires el papel: así puedes crear una calavera decorativa para Halloween con pocos materiales

Estamos ante una de las fechas más importantes en la cultura de México como lo es el Día de Muertos, que se destaca por conmemorar a aquellas personas que no están en el plano físico, pero que a través de diversas ofrendas, van a estar más presentes que nunca. Por otro lado, hay ciertos elementos decorativos, como o son las calaveras y que no hace falta gastar tanto dinero en esta manualidad, sino que se pueden hacer con papel que ya no usas.

Tal como lo mencionamos, el Día de Muertos representa un momento especial para muchas personas y es que es cuando se decorarán los hogares con una temática en particular, preparando altares con fotografías, panes de muertos, flores de cempasúchil, entre otros. Además, hay otros elementos decorativos que son infaltables, como es el caso de las calaveras y que si bien parecen terroríficas, no pueden faltar no estar en ningún altar.

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Las calaveras representan la aceptación natural de la muerte como parte de la vida y el recuerdo de los seres queridos y que para la cultura de nuestro país, las calaveras en el Día de Muertos celebran la memoria y la continuidad espiritual. Como no pueden faltar en ningún altar o decoración, te vamos a compartir cómo hacer unas calaveras usando papel que ya no usas.

Materiales para las calaveras de papel

Hojas de papel tamaño A4

Papel crepé de colores

Cartulina o papel de color negro

Pegamento

Tijeras

Lápiz y regla

Cómo hacer las calaveras de papel