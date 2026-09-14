Exatlón México | Programa Completo del lunes 14 de septiembre del 2026 | Refuerzo para el Equipo Azul

Si te perdiste Exatlón México del 14 de septiembre del 2026, te traemos el programa completo para que no pierdas de ningún detalle. Por un lado se vivieron momentos tristes y emotivos con Heliud Pulido y Zudikey Rodríguez, relacionados a temas de su familia. Además de contar con la llegada de una atleta al Equipo Azul, quien se convierte en el refuerzo del atleta. Por si fuera poco, también se verá el posible inicio de un romance. No te pierdas todo lo que pasó en el intenso reality deportivo.