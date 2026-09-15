Mientras yo sufro, ellos gozan | Programa del 15 de septiembre 2026 de Acércate a Rocío

Coryna revela que, mientras ella lidia con una seria enfermedad, su marido le ha sido infiel con la que era su mejor amiga. Reymundo dice que no fue su culpa, pues él sólo buscaba satisfacer sus necesidades de hombre; la mejor amiga de Coryna le pide que deje a su esposo ahora que ya descubrió su romance. Por otro lado, la suegra de Coryna la culpa por ‘meter a la tentación’ en su casa. ¿Coryna debería separarse de su esposo?