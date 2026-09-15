Exatlón México| “Nadie le sigue su juego": Aristeo Cázares habla de que Leo en esta temporada no se ha desarrollado
Aristeo Cázares detalla que Adrián Leo y sus provocaciones, nadie le sigue el juego en Exatlón México, recordando todo lo que ha hecho en los circuitos
¡Fricciones entre atletas! Aristeo Cazares detalla que en algunas ocasiones Adrián Leo ha generado algunas provocaciones a las que nadie a reaccionado, siendo algo decisivo para ambos equipos en el reality deportivo, además de recordar el pleito que se generó en la Batalla por la Villa 360 en Exatlón México.