Exatlón México| “Estas dos derrotas dolieron": Leo habla sobre su derrota ante Heliud Pulido en la Batalla por la Villa 360
Leo después de la Batalla por la Villa 360 se mantiene bajoneado al ser vencido por Heliud en el circuito de Exatlón México; esto fue lo que dijo
Adrián Leo en Exatlón México habla abiertamente sobre lo que siente al perder ante Heliud Pulido del Equipo Rojo en la Batalla por la Villa 360, un momento complejo para el atleta. Revive todo lo que se comentó en el reality deportivo.