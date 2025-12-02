¿Quieres competir como en Exatlón México? Benyamin muestra sus entrenamientos caseros previo a llegar a la novena temporada

Poco antes de que las cámaras, las medallas, las peleas y la precisión que ejercen los reflectores y las cámaras, Benyamin ya estaba comprometido con su camino dentro de Exatlón México, pues recientemente compartió desde su perfil personal, como era su preparación para cada circuito. Benyamin, compartió que su preparación no comenzó en un gimnasio profesional, sino en su casa, donde convirtió cada espacio disponible en una zona de entrenamiento, demostrando que para él las excusas no existen.

¿Cómo entrenaba Benyamin para su llegada a Exatlón México?

De acuerdo con lo que se puede observar dentro del corto video, el atleta comenzó a utilizar lo que tenía a la mano, desde cajas, palos y pelotas demostrando su ingenio y las ganas de aprender los circuitos para llegar con “más experiencia a la novena temporada “

Para los fans el demostrar está creatividad lo llevó a generar conciencia de lo que sería ingresar al reality deportivo más importante de los últimos años, adquiriendo un entendimiento profundo de su propio cuerpo y de lo que era capaz.

¿Qué entrenamiento llevan los atletas de Exatlón México antes de la temporada?

Más allá del desgaste físico, el trabajo de Benyamin se basó en la concentración, aspecto necesario dentro de la novena temporada, y que en más de una ocasión ha sido el factor importante para definir quien se gana el punto y sigue dentro de la competencia. Dentro del programa, el entrenamiento mental es determinante, pues ha sido su característica nobleza y paciencia lo que lo ha hecho destacar dentro de la escuadra roja a pesar de las malas críticas y conflictos que en los que se ha visto señalado debido a su bajo rendimiento.

Los resultados dentro del Exatlón México en su novena temporada

Benyamin llego a la novena temporada portando la camiseta del Equipo Rojo, el cual se ha distinguido por contar con ímpetu y fuerza, en el cual llego como una de las promesas más jóvenes de todas las temporadas, quien en sus primeros encuentros se ganó el apodo de “Speed Galgo” por su velocidad. No obstante, en las últimas semanas ha tenido roses con Humberto, y algunos otros atletas del equipo Rojo, además de ser señalado por atletas del Equipo Azul, por su bajo rendimiento.

A pesar de que Benyamin, está enfrentando una dura crítica, el atleta y su fandom, se mantener firme en su desempeño, pues hasta ahora ha demostrado ser un atleta constante y fuerte representante de su escuadrara en cada uno de sus circuitos.