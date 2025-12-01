“Así se despidió Rosique de Mau Wow”: El mensaje que movió a toda la afición de Exatlón México

Sin lugar a duda, la novena temporada de Exatlón México ha dejado grandes momentos memorables y uno de los que más han generado ruido entre los fans, es la despedida de Mau Wow, uno de los atletas que más había conectado con los fans. No obstante, tras su salida, Antonio Rosique tomó la palabra: “No hay viaje más valioso que el que te obliga a crecer”, expresó a manera de despedida para con el atleta.

¿Por qué se fue Mau Wow ?

Al despedir a Mau Wow, La Máxima Autoridad, resaltó el carácter de Mau, reconociendo su disciplina y su pasión por los deportes, enfatizando que, más allá de los resultados, Mau dejará una marca imborrable marcada por la resiliencia y entrega.

Un ciclo que cierra, pero deja huella en la temporada 9

Para los fans de Exatlón México, la salida de Mau fue un fuerte momento que los sorprendió, pues su presencia dentro de la novena temporada fue de apenas algunas semanas, por lo que sus seguidores apostaban a que su presencia dentro de la escuadra roja sería la que los ayudaría a solventar las adversidades y dominar en cada circuito.

Mau el eliminado del pasado domingo de Exatlón México

Cada fecha tiene su momento de llegada, y el pasado domingo, no fue la excepción, pues tras una jornada intensa llena de emociones los azules supieron sobreponerse a la escuadra roja y llevar directo a la a eliminación a Mau, dejando por ahora a la escuadra con un atleta menos, lugar que será difícil de llenar.

Cariño, nostalgia y agradecimiento: La salida de Mau Wow de EXatlón México

Pocos minutos después de darse a conocer de manera oficial la salida de Mau Wow, de Exatlón México, los fans inundaron las redes sociales, señalando el gran cariño con el que el atleta cuenta desde su primera aparición dentro del reality deportivo más demandante de la actualidad.

¿Qué pasará ahora con Mau Wow?

A pesar de que Mau ahora se despide de la novena temporada de Exatlón México, la competencia y la pasión no se detiene y a pesar de que, por ahora Mau, no podrá coronarse como el ganador de la temporada, su historia dentro del circuitos no se detiene, por lo que es probable que lo pudiéramos ver en las siguientes temporadas.

