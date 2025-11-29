Exatlón México: Leyenda Roja se pone playera azul y sus fanáticos entran en shock

No cabe duda que, Exatlón México es uno de los programas más vistos en todo el país, este reality show reúne a los mejores atletas de alto rendimiento; estos son los más competitivos y sobre todo, si son llamados por Antonio Rosique, puesto que, la Máxima Autoridad siempre elige a esos deportistas que tienen ganas de sobrepasar sus límites.

¿Quién es la leyenda roja de Exatlón México que se puso una playera azul?

A través de las redes sociales se pudo ver una foto de Jazmín Hernández, una leyenda Roja de Exatlón México, subió una foto con su jersey de Chivas, sin embargo, colocó una leyenda que decía lo siguiente: “Muy familia roja pero hoy Heliud Pulido se vistió de azul; díganle algo”. En esta misma imagen se puede apreciar a Black Panther portando orgullosamente la casaca del Cruz Azul.

Tras esta foto, algunos fanáticos se lo tomaron con humor, y es que esta foto la subió la “Flaca” ya que la Máquina y el Rebaño Sagrado se enfrentaron en los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El partido de Ida se lo llevaron los dirigidos por Nicolás Lacarmon con un marcador de 2-1.

¿Quién es Heliud Pulido?

Heliud Pulido es un atleta de alto rendimiento que compitió en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 en la disciplina de canotaje, además fue campeón panamericano en Ecuador 2017; sin embargo, en algunas entrevistas, el campeón ha dicho que jugó futbol de manera amateur. Esta leyenda escarlata llegó a competir en la tercera temporada de Exatlón México, donde se coronó como el monarca de aquella edición a lado de Mati Álvarez.

Fue en esta campaña donde conoció a Pamela Verdirame, una ex futbolista de la Liga MX Femenil, y que conforme pasó el tiempo, ambos decidieron pasar más allá de la amistad y decidieron iniciar una relación, estos atletas se casaron en el 2019, y en la actualidad tienen una hija llamada Rafaela, sin embargo, algunos rumores apuntan a que ya se separaron puesto que, ya no se les ve juntos en sus publicaciones e historias de Instagram.