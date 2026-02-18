Dana Castro: este es el nivel de estudios de ‘Blue Eagle’ de Exatlón México

Dana Castro sufrió un fuerte accidente en Exatlón México 2026 mientras competía en el circuito. El momento encendió las alarmas, ya que tuvo que abandonar las playas en ambulancia, lo que generó preocupación entre sus compañeros y seguidores.

Tras el susto, además de las dudas sobre su estado de salud, surgió una pregunta inevitable entre el público: ¿quién es realmente Dana Castro? Su trayectoria profesional y su nivel de estudios comenzaron a despertar aún más curiosidad. Aquí te contamos los detalles.

¿Quién es Dana Castro de Exatlón México 2026?

Dana Castro, conocida como ‘Blue Eagle’, es una atleta originaria de Mexicali, Baja California. Actualmente tiene 27 años y se desempeña como velocista profesional en atletismo, disciplina que practica desde niña. A lo largo de su carrera ha competido a nivel nacional.

Según registros de TV Azteca, cuenta con estudios de licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Dana tiene casi 100 mil seguidores en Instagram.|(Instagram de Dana de Exatlón México)

¿Cómo fue el accidente de Dana Castro en Exatlón México 2026?Dana sufrió una dolorosa caída en el circuito, aparentemente tras un golpe en la rodilla. La situación obligó a la intervención inmediata del equipo médico, que determinó su traslado urgente al hospital. Sus compañeros del equipo Azul la ayudaron a salir de la zona de competencia en medio de la tensión y la incertidumbre.

¿Qué pasará con Dana Castro en Exatlón México 2026 tras su lesión?

Por ahora, no se ha confirmado si Castro podrá regresar a la competencia, pero es cuestión de tiempo para conocer su situación médica.

No es la primera vez que enfrenta una lesión de este tipo. En 2018 sufrió un desgarro en la ingle durante una carrera, un episodio que marcó su vida y su carrera deportiva. Aun así, nunca se dejó vencer.

Asimismo, hace tres años quedó eliminada de Exatlón por una lesión. Este año volvió a ingresar en diciembre de 2025, decidida a terminar lo que había empezado.

Mientras tanto, sus fans han llenado las redes sociales con mensajes de apoyo y pronta recuperación, con la esperanza de verla regresar más fuerte que nunca.