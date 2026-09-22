Exatlón México | “Si no ganas eres un tonto": Jerry recuerda que en la Batalla por la Villa 360 hizo fuertes comentarios a Aristeo Cázares
Jerry Lizárraga habla sobre el mal momento que vivió con Aristeo Cázares al hacer un mal comentario en la Batalla por la Villa 360; esto pasó en Exatlón México
Jerry Lizárraga por impulsar a Aristeo Cázares realizó un mal comentario, el cual no fue de gran ayuda ante la derrota del atleta. Jerry recuerda todo lo que pasó y lo que le comentó Karol Rojas al ser testigo de los hechos, causando una ligera fricción entre ellos. Esto fue lo que pasó en Exatlón México.