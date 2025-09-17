Dónde está y qué hace Mau López, el atleta de Exatlón que fue víctima de una agresión en el Metrobús

Reconocido por su energía, carisma y agilidad en los circuitos de Exatlón México, Mauricio “Mau” López sorprendió a sus seguidores cuando reveló que fue víctima de una agresión mientras viajaba en el Metrobús de la Ciudad de México. El atleta compartió lo ocurrido en sus redes sociales, donde relató con detalle desde el momento en que sintió un pinchazo hasta cómo regresó a salvo a su hogar. Después de ese incidente, que afortunadamente no pasó mayores, Mau continúa compartiendo con sus seguidores su día a día en el parkour.

¿Qué pasó con Mau López en el Metrobús?

Según narró en sus redes sociales, Mau se dirigía a casa luego de visitar el centro de la ciudad cuando, al pasar por la estación Cuauhtémoc, sintió un piquete repentino. Aunque no lo percibió como algo grave en el momento, minutos después comenzó a experimentar molestias. Después de evaluar la situación, solicitó apoyo a la seguridad del Metrobús y se resguardó mientras esperaba un transporte privado. Ya a salvo, explicó que tomó abundante agua para intentar expulsar cualquier sustancia que pudiera haber ingresado a su cuerpo.

Lo más importante, subrayó, fue levantar la voz para alertar a otras personas sobre este tipo de ataques. Recomendó estar atentos en el transporte público, pedir ayuda en voz alta y, si es posible, accionar la palanca de emergencia. Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores, pero la experiencia incrementó la conversación en redes sobre la seguridad en espacios públicos para todos.

¿Qué hace actualmente Mauricio López?

Hoy, Mau López se mantiene muy activo como atleta y creador de contenido. Especialista en parkour, dirige el gimnasio Wukong Parkour, ubicado en la colonia Mixcoac de la Ciudad de México, el cual fundó junto a su amiga y también exatleta Mati Álvarez. A través de redes sociales, documenta entrenamientos, comparte rutinas, impulsa a su comunidad y promueve este deporte urbano que ha marcado su vida.

Además, es embajador de marcas deportivas, con las que colabora promoviendo productos y eventos vinculados al rendimiento físico. Su estilo de vida sigue centrado en el movimiento, el deporte y la expresión libre, lo que ha consolidado su presencia en plataformas digitales.

¿En qué temporada de Exatlón México participó Mau López?

Mau debutó en la tercera temporada de Exatlón México, donde se integró al Equipo Rojo. Aunque su paso por los circuitos fue breve, logró ganarse el cariño del público gracias a su autenticidad y carisma. Volvió para la cuarta temporada, en la cual formó parte de los Titanes, donde nuevamente demostró sus habilidades en parkour.

A pesar de no llegar a las etapas finales, su paso por el programa fue clave para proyectar su carrera en medios y redes, así como afianzar amistades con las que ahora se asocia. Hoy, su historia continúa fuera de los circuitos, pero con la misma energía que lo caracterizó frente a las cámaras.