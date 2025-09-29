Te sorprenderá saber qué perro eres según tu personalidad: no lo imaginas

Si alguna vez te has preguntado qué tipo de perro serías, esto te interesa. Y es que por increíble que suene, los seres humanos compartimos ciertos rasgos con estos simpáticos animales, por lo que hay razas que son más compatibles para cada tipo de personalidad y humor.

Sociales y optimistas: labrador

Para quienes disfrutan hacer nuevos amigos y siempre tratan de ver el lado amable de las cosas, los labradores son los que mejor definen el carácter de alguien extrovertido. De acuerdo con información de The Spruce Pets, este tipo de perro se distingue por ser muy amistoso y extrovertido.

Canva Los labradores tienen una personalidad muy amistosa

Observadores y curiosos: schnauzer

Además de sus adorables bigotes y cejas esponjadas, los schnauzer son perros sumamente minuciosos al momento de analizar lo que pasa a su alrededor, tanto para mantenerse seguros como para resguardar a su “familia humana”, explica el sitio especializado Pooch & Muth.

Canva Si eres una persona observadora, entonces podrías identificarte con los schnauzer

Así que el tipo de personalidad con la que un schnauzer empata, es con aquellos que observan absolutamente todo y son curiosos con el mundo exterior.

Valientes e intrépidos: chihuahua

Los perros chichihuahuas son conocidos por tener un temperamento explosivo, pues a pesar de su pequeño tamaño, parece que no le temen a nada ni a nadie y según indica Pet Helpful, poseen un sentido de la lealtad invaluable. Por lo que esta raza suele ser compatible con aquellas personalidades que no dan un paso atrás cuando se trata de hacerse notar y que no le huyen a las nuevas experiencias.

Canva A pesar de su tamaño, los perros chihuahua son muy intrépidos

Imponente y protector: pastor alemán

Si bien la mayoría de los perros son protectores con quienes consideran parte de su “manada”, hay razas que tienen este instinto un tanto más desarrollado. Es el caso del pastor alemán, que tal como menciona Americal Kennel Club, son leales, audaces y muy inteligentes, aspectos que coinciden con aquellas personas reservadas, pero dispuestas a todo con tal de cuidar de los suyos.

Canva Los perros de la raza pastor alemán siempre estarán dispuestos a cuidar de los suyos

Amables y nobles: pug

Aunque suelen ser percibidos como problemáticos por sus cualidades físicas, que de acuerdo con Web MD incluyen dificultades para respirar, lo cierto es que un perro pug tiene algo incomparable: un corazón noble. Por lo que a menudo se les compara con personalidades amables, que buscan ayudar a los demás (aunque sea con mera compañía) y que hasta pecan de inocentes, pues no perciben la maldad.