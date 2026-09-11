El Otro Lado de los Realities analiza la polémica entre Cristian y Jerry

En El Otro Lado de los Realities analizaron la creciente polémica entre Cristian y Jerry, luego de que Cristian señalara que Jerry no reconoce el desempeño de Koke. La situación comenzó a generar mayor tensión dentro del Equipo Azul y abrió una conversación sobre el reconocimiento entre compañeros y la dinámica que mantienen los atletas durante la competencia.