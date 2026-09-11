Exatlón México: tensión, riesgo y batalla entre Rojos y Azules

Exatlón México vivió una jornada marcada por la ventaja de los Rojos, la presión sobre las atletas y la reacción de los Azules. Mientras ambos equipos buscaban controlar la competencia, Kat puso a una tercera Roja en riesgo y un conflicto entre Karol y Ella elevó la tensión. Heliud también habló de sus semanas complicadas y de su responsabilidad como líder.

