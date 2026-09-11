Exatlón México: Kat pone a otra Roja en riesgo dentro de la décima temporada de Exatlón México

En Exatlón México, los Azules celebraron la actuación de Kat, quien consiguió poner a una tercera Roja en riesgo de eliminación rumbo al próximo domingo. Mientras tanto, la tensión creció entre las atletas del Equipo Rojo. Paulette señaló que ahora deben concentrarse en las dos oportunidades restantes para conseguir que una Azul también quede en riesgo.

