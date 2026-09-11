Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Exatlón México: una “carnota” provoca tensión entre las Rojas

Una situación en el refrigerador desató la tensión entre las Rojas.

La tensión entre las atletas del Equipo Rojo aumentó en Exatlón México cuando Karol encontró carne en el refrigerador que pertenecía a Ella. La situación generó un conflicto, pues Karol cuestionó que se apartara comida para una sola persona. Ella explicó que buscaban ahorrar tiempo al descongelarla. Al final, Karol reconoció que no valía la pena pelear por la situación.

Tags relacionados
Videos de Exatlón México Décima Temporada Exatlón México Décima Temporada

Videos