Exatlón México: una “carnota” provoca tensión entre las Rojas

La tensión entre las atletas del Equipo Rojo aumentó en Exatlón México cuando Karol encontró carne en el refrigerador que pertenecía a Ella. La situación generó un conflicto, pues Karol cuestionó que se apartara comida para una sola persona. Ella explicó que buscaban ahorrar tiempo al descongelarla. Al final, Karol reconoció que no valía la pena pelear por la situación.

