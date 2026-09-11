Exatlón México: Batalla por La Supervivencia: Mujeres luchan por la continuidad rumbo al domingo

En Exatlón México, Rosique advirtió que los hábitos y la constancia durante toda la jornada pueden marcar hasta dónde llega cada atleta. Las escuadras se enfrentaron en una lucha a ocho puntos por la continuidad, con las mujeres en riesgo. Dos Rojas ya están en peligro y ahora buscan nivelar la contienda antes de la eliminación del próximo domingo.

