¡Comenzó Exatlón México! Esto pasó en su gran estreno con todo el chisme en el Otro Lado de los Realities
La nueva temporada comenzó con predicciones, competencia y mucha polémica entre los participantes.
Exatlón México comenzó con una jornada llena de competencia y expectativas. Durante El Otro Lado de los Realities, se compartieron predicciones sobre los participantes y se presentó una batalla de “farmear aura” que encendió la conversación entre los seguidores del programa. Además, el espacio abordó el estreno de MasterChef México y las novedades del reality deportivo.