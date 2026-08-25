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Exatlón México 2024
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¡Comenzó Exatlón México! Esto pasó en su gran estreno con todo el chisme en el Otro Lado de los Realities

La nueva temporada comenzó con predicciones, competencia y mucha polémica entre los participantes.

Por: Hugo Pantoja

Exatlón México comenzó con una jornada llena de competencia y expectativas. Durante El Otro Lado de los Realities, se compartieron predicciones sobre los participantes y se presentó una batalla de “farmear aura” que encendió la conversación entre los seguidores del programa. Además, el espacio abordó el estreno de MasterChef México y las novedades del reality deportivo.

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