Exatlón México| Evelyn Guijarro se siente con garra para representar a México en Exatlón CUP

De vestir la camiseta azul en Exatlón México a portar con orgullo los colores nacionales en Exatlón CUP, Evelyn refleja la pasión y el corazón que distinguen a los atletas mexicanos. Para ella, representar a nuestro país no es solo una competencia, es una muestra de garra, entrega y mentalidad fuerte. Consciente de que el mundo reconoce a los mexicanos como rivales aguerridos, asegura que no hay mejor preparación que un corazón decidido y una mente lista para dejarlo todo en la cancha. Porque cuando se trata de defender a México, la fuerza nace de la pasión.