José Eduardo Derbez rompe el silencio sobre su unión con Paola Dalay: “Pregúntenle a ella”

Tras varios días de permanecer fuera del país, el actor Jose Eduardo Derbez tuvo un encuentro con medios en el aeropuerto de la Ciudad de México donde aprovechó para hablar de los rumores de separación que durante semanas han rodeado su relación con Paola Dalay.

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A su regreso a México después de pasar varios días en España junto a su hija Tessa comenzaron a surgir versiones de una supuesta separación entre la joven pareja, incluso se llegó a señalar que él se había quedado con la custodia de la menor debido a esta ola de rumores el hijo de Eugenio Derbez decidió romper el silencia de lo que pasaba en su vida sentimental.

Debido a los constantes cuestionamientos José Eduardo decidió responder con su característico sentido del humor: "vayan y pregúntenle a ella”, esto después de que le recordarán que Paola le dijo a la prensa que él respondería sobre estos rumores de ruptura. Sin embargo, ante la insistencia de la prensa, terminó hablando de la situación y aseguró que entre ellos todo está bien.

¿Por qué Jose Eduardo viajó a España sin Paola Dalay?

Ante decenas de cámaras, José Eduardo reveló que tuvo que salir del país por motivos de trabajo y debido a que su pareja también tenía compromisos laborales pactados no pudo ir con él y su hija, incluso acordaron que ella los alcanzaría pero los tiempos se no ajustaron, asimismo, indicó que él ya tenía planeado el viaje y decidió llevar consigo a Tessa.

El actor también reconoció que estaba enterado de las versiones que circularon mientras permanecía en España, incluidas aquellas que apuntaban a una posible infidelidad. No obstante, afirmó que su relación con Paola continúa sólida y que ambos están bien, para reforzar su versión indicó que este 27 de agosto acudirían juntos a una alfombra roja y que todo estaba bien entre ellos.

¿Por qué se dijo que José Eduardo Derbez y Paola Dalay se habían separado?

Las especulaciones comenzaron a tomar fuerza después de que José Eduardo viajara a España acompañado de su hija Tessa, mientras Paola permanecía en México por cuestiones de trabajo. A esto se sumó que la influencer decidió eliminar varias publicaciones de su cuenta de Instagram donde tenía material junto con Derbez, acción que generó que algunos usuarios interpretaron como una señal de ruptura o crisis matrimonial.

La situación generó todavía más comentarios cuando Paola fue cuestionada por la prensa sobre una posible separación. En ese momento evitó confirmar o desmentir la ruptura y señaló que hablarían del tema cuando José Eduardo regresara al país azteca.