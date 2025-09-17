El atleta de Exatlón que conquistó el deporte y salió en un videojuego, ¿quién es?

Pocos atletas pueden presumir una carrera tan versátil como la de Jorge “El Travieso” Arce, uno de los participantes más recordados de la primera temporada de Exatlón México. Su historia resalta títulos mundiales, participación en varios reality shows y hasta una aparición en un famoso videojuego de boxeo. Su nombre, que ya es parte de la historia del deporte mexicano, también quedó inmortalizado en una de las franquicias más populares del gaming.

¿En qué videojuego aparece Jorge “El Travieso” Arce?

El originario de Los Mochis, Sinaloa, formó parte del elenco de Fight Night Round 4, el videojuego de boxeo lanzado en 2009 por EA Sports. En este título compartió espacio con leyendas como Mike Tyson, Muhammad Ali, Julio César Chávez y Érik “El Terrible” Morales. Su inclusión no fue casual: “El Travieso” Arce fue campeón mundial en varias divisiones y uno de los boxeadores más mediáticos de su generación.

Con un estilo agresivo, carisma dentro y fuera del ring, y récords impresionantes, logró posicionarse como una figura que trascendió el cuadrilátero. La versión digital de su personaje en el videojuego muestra sus estadísticas reales junto a sus características físicas, como un reflejo de la importancia de su legado deportivo. El videojuego todavía se puede encontrar para las consolas Play Station 3 y Xbox 360.

¿Cómo ha sido su carrera fuera del ring?

“El Travieso” no se quedó solo en los guantes. A lo largo de los años, ha participado en múltiples reality shows, de los cuales destaca Exatlón México debido a la exigencia física que mostró su preparación deportiva y su temple. Su presencia en televisión siempre ha estado acompañada de su carisma y una actitud irreverente que lo hace destacar en cada formato.

Además, ha sido comentarista de box para TV Azteca y constantemente se mantiene activo en redes sociales, donde comparte su vida cotidiana, sus reflexiones y parte de su legado como atleta profesional.

¿En qué temporada de Exatlón México participó el Travieso Arce?

Jorge “Travieso” Arce formó parte de la primera temporada de Exatlón México, emitida en 2017 por TV Azteca. Representó al Equipo Rojo de Famosos y aunque su paso fue breve, logró destacar por su autenticidad y entrega. Fue el séptimo eliminado, pero su presencia fue suficiente para dejar una huella en la audiencia.

A diferencia de otros atletas que buscaron consolidarse en el programa, Arce ya tenía una carrera consagrada. Su paso por Exatlón México fue un nuevo capítulo en su vida mediática, donde demostró que su espíritu competitivo seguía intacto, aún fuera del ring. Su legado hoy se encuentra en los récords, las pantallas y hasta los controles de una consola.