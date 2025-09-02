Poncho De Nigris revela qué pasó después de encarar a Adrián Marcelo; ¿lo llama cobarde?

Aunque ambos consiguieron nuevos enemigos, la historia entre Poncho De Nigris y Adrián Marcelo se siente lejana ya. Supuestamente ambos se retaron a un evento parecido a los que los streamers internacionales y nacionales hacen hoy día. Sin embargo, recientemente estos comediantes se cruzaron en un aeropuerto y muchos dijeron que al compañero de La Mole le dio miedo. ¿Qué pasó realmente ese día?

¿Adrián Marcelo tuvo miedo de pelearse con Poncho De Nigris?

Precisamente este video que se viralizó, por el conflicto que tienen desde hace un par de años al menos, muestra cómo de manera fortuita se encuentran en un aeropuerto. Ante el evidente careo que tuvieron, Poncho De Nigris fue el que lo retó a bajarse de donde estaba y hablar para resolver las cosas como hombres.

El resolver las cosas como hombres se refiere a pelearse a golpes, situación que ambos han dicho en repetidas ocasiones que quieren concretar. Parece que esto no se concretó porque intervino el también comediante, La Mole. Este tercer sujeto trató de alejar a su compañero de podcast para no caer en las provocaciones del hermano De Nigris.

#AeropuertoCDMX #DramaEnVuelo ♬ sonido original - carrisosa @ivancarrisosa1 "¡Momentazo en el aeropuerto! Poncho de Nigris apareció de sorpresa en el AICM y encaró a Adrián Marcelo, exigió bajar para “arreglar los problemas de siempre” cara a cara. ¿La razón? Viejas heridas: Poncho siente que Adrián lo traicionó, lo calificó de ‘vengativo’, y sostiene que su amistad fue fracturada cuando Marcelo empezó a ‘hablar bonito de frente y traicionar por detrás’. ¿Tú de qué lado estás? #PonchoVsMarce

¿Por qué se odian Adrián Marcelo y Poncho De Nigris?

Como sucede en repetidas ocasiones en este tipo de rivalidades, muchos aseguran que todo este conflicto entre regiomontanos es actuado. Sin embargo esto surgió hace unos años cuando tuvieron una diferencia por un detalle (arruinar el arreglo) que tuvo Adrián con un ramo que De Nigris mandó a un programa, el cual era para Marcela Mistral. Desde ahí ambos se dedican a insultarse y provocarse, aunque en el video se da a entender que el que no quiso pelear fue el conductor de Hermanos de Leche.

Incluso, en un momento donde el conflicto era evidente y se hablaba mucho de ello en la farándula local, ya estaban orquestando un evento para que precisamente ambos se subieran a un ring. La intención era regular todo para que pudieran arreglar esa pelea que han anunciado desde hace años. Pero esa idea nunca se concretó y sigu en esa rivalidad entre figuras de Nuevo León.

