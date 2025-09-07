Exatlón CUP | México se enfrenta a Estados Unidos !La gran final comienza!
La gran final ya está aquí y los fanáticos lo saben, no te pierdas el encuentro entre Estados Unidos y México por la gloria de Exatlón CUP.
El momento ha llegado, la emoción se desborda y la gran final comienza. Vive la emoción de llegar a la final junto con los atletas mexicanos que lo darán todo por regresar con la gloria de Exatlón CUP, frente a los atletas de Estados Unidos que buscarán reafirmar por qué son grandes competidores.
