Exatlón México: Ana Lago y sus amores deportivos, ¿quiénes son?

Desde que pisó por primera vez los circuitos de Exatlón México, Ana Lago se convirtió en una de las atletas más queridas del reality. Su historia está marcada por el esfuerzo, la disciplina y una fuerte conexión con el mundo deportivo, tanto dentro como fuera de las pistas. A lo largo de su carrera, ha cultivado amores por distintas disciplinas y equipos, que dejan ver que su pasión por el deporte va mucho más allá de la competencia.

¿Qué ha representado la gimnasia para Ana Lago?

Para Ana Lago, la gimnasia es mucho más que su deporte de origen, es la base de toda su carrera. Desde joven, Ana destacó por su talento en la gimnasia artística, al ganar medallas de oro en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, así como en los Centroamericanos de Mayagüez 2010 y Veracruz 2014. Gracias a estos logros, se convirtió en una figura nacional, y su nombre empezó a resonar más allá del entorno olímpico.

Tras años de competencia, Ana decidió canalizar su experiencia en la enseñanza y se convirtió en directora de gimnasia artística en la Unidad Deportiva CEDEREG, en Nuevo León. Desde ese rol, lidera un centro renovado con visión comunitaria e incluyente, enfocado en formar a nuevas generaciones de atletas.

¿Qué otros deportes forman parte de su vida?

Aunque la gimnasia es su base, Ana Lago ha dejado claro que su corazón también late por otros deportes. A través de sus redes sociales, especialmente en Instagram, comparte con frecuencia su admiración por los equipos emblemáticos de su ciudad natal: los Rayados de Monterrey en el futbol y los Sultanes de Monterrey en béisbol. Con frecuencia, se le ha visto asistir a partidos, apoyarlos con entusiasmo desde las gradas y portar con orgullo los colores de estos clubes.

Esa conexión con los equipos regios, muestra de su afición, también es una forma más de reafirmar su identidad como deportista y mujer orgullosamente regiomontana.

¿Cuál es la influencia de Exatlón México en su relación con el deporte?

Desde su primera aparición en Exatlón México en 2017, Ana Lago se ganó el cariño del público. A lo largo de cuatro temporadas, demostró temple, constancia y habilidades que la mantienen como una de las favoritas, incluso cuando los resultados no siempre la favorecieron. Más allá de los retos físicos, el reality fortaleció su imagen como atleta multifacética, cercana y comprometida con el deporte en todas sus formas.

Así, los amores deportivos de Ana Lago se entrelazan con la gimnasia como cimiento, Exatlón como escaparate y su afición por otros deportes como reflejo de una vida completamente entregada a la actividad física.