Exatlón México | Avance | Benyamin alerta sobre crisis en los Rojos, quienes acusan de hipocresía y llaman “vergüenza” al tricampeón
El avance de Exatlón México muestra tensión máxima: Acusaciones de hipocresía, críticas al tricampeón y una nueva experiencia gamer en juego.
El avance de Exatlón México revela fracturas internas. Benyamin asegura que desde los roces entre Mono y Humberto el equipo cayó en rendimiento. Humberto acusa a un joven azul de hipocresía, mientras Rojos llaman “vergüenza” al tricampeón. Rosique adelanta experiencias gamer que podrían cambiar el ánimo.