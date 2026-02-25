Exatlón México | Avance | Benyamin alerta sobre crisis en los Rojos, quienes acusan de hipocresía y llaman “vergüenza” al tricampeón

El avance de Exatlón México revela fracturas internas. Benyamin asegura que desde los roces entre Mono y Humberto el equipo cayó en rendimiento. Humberto acusa a un joven azul de hipocresía, mientras Rojos llaman “vergüenza” al tricampeón. Rosique adelanta experiencias gamer que podrían cambiar el ánimo.