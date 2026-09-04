¡Está obsesionada! La mamá de Paulina tiene serios problemas con la higiene

Paulina, la mamá de Mariano, explica en la clínica de emociones cómo fue que su mamá registró a su hijo como propio. Paulina revela que su mamá tiene una fuerte obsesión con la limpieza y por eso se alejó de ella. Según Paulina, su mamá registró a su hijo un día que ella salió a trabajar; al volver a casa, él ya estaba registrado como hijo de su mamá. Los especialistas de la clínica de emociones expondrán las graves consecuencias de este tipo de irregularidades al momento de registrar a un bebé.