¡Está obsesionada! La mamá de Paulina tiene serios problemas con la higiene
Además de que la mamá de Paulina tiene una seria obsesión por la limpieza, Paulina revela cómo fue que su mamá decidió registrar a su hijo como su fuera propio.
Paulina, la mamá de Mariano, explica en la clínica de emociones cómo fue que su mamá registró a su hijo como propio. Paulina revela que su mamá tiene una fuerte obsesión con la limpieza y por eso se alejó de ella. Según Paulina, su mamá registró a su hijo un día que ella salió a trabajar; al volver a casa, él ya estaba registrado como hijo de su mamá. Los especialistas de la clínica de emociones expondrán las graves consecuencias de este tipo de irregularidades al momento de registrar a un bebé.