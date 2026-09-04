Me dejaron por cochina | Programa del 4 de septiembre 2026 de Acércate a Rocío

Abril revela que su ex la tachó de cochina sólo porque al entrar a su departamento notó que olía mal por tener basura acumulada. Mariano confirma la versión y advierte que no quiere a una mujer sucia en su vida. Incluso, la abuela de Mariano le aconsejó revisar la casa de su novia para evaluar su nivel de higiene. Sin embargo, Claudia ventila que Mariano vive de su abuela, quien lo registró como hijo propio. ¡Increíble!