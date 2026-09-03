El Otro Lado de Los Realities: Yann Lobo cuenta qué pasó con su relación tras Exatlón México

Yann Lobo llegó a El Otro Lado de los Realities para hablar sobre su experiencia en Exatlón México y recordar algunos de los momentos que marcaron su participación. Durante la conversación, el atleta también reveló el motivo de la separación de su relación, además de compartir detalles de lo vivido durante su temporada, en una charla que tuvo como uno de sus temas el llamado duelo entre Lobo y Pato.