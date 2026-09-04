Doris habla de la presión y reconoce el esfuerzo de Fer en Exatlón México

Doris habló sobre su papel en la décima temporada de Exatlón México y aseguró que entrenar y disputar cada reto será fundamental para acercarse a la victoria. La atleta también reconoció el esfuerzo de Fer, a quien considera una de las participantes más preparadas, y admitió que no conseguir una Supervivencia podría complicar la situación del equipo dentro de la competencia.