Exatlón México: México celebra vencer a las estrellas internacionales mientras el Equipo Azul se lamenta de las derrotas frente al Equipo Rojo
México celebra su triunfo mientras los Azules enfrentan un duro momento frente a los Rojos.
Exatlón México trajo emociones encontradas: el Equipo Mexicano celebró su triunfo en una primera prueba frente a las Estrellas Internacionales, mientras la escuadra Azul lamentó la derrota. Por su parte, el Equipo Rojo comienza a mostrar mayor confianza dentro de la competencia, en una temporada que apenas empieza a elevar la intensidad entre sus participantes.