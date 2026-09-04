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Exatlón México 2024
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Exatlón México: México celebra vencer a las estrellas internacionales mientras el Equipo Azul se lamenta de las derrotas frente al Equipo Rojo

México celebra su triunfo mientras los Azules enfrentan un duro momento frente a los Rojos.

Por: Hugo Pantoja

Exatlón México trajo emociones encontradas: el Equipo Mexicano celebró su triunfo en una primera prueba frente a las Estrellas Internacionales, mientras la escuadra Azul lamentó la derrota. Por su parte, el Equipo Rojo comienza a mostrar mayor confianza dentro de la competencia, en una temporada que apenas empieza a elevar la intensidad entre sus participantes.

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