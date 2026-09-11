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Exatlón México 2024
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Exatlón México: Mejores Momentos: Rojos celebran su ventaja y Azules lamentan la derrota

La ventaja divide los ánimos entre Rojos y Azules dentro de la décima temporada de Exatlón México

Exatlón México mostró dos ambientes distintos tras la competencia: los Rojos llegaron entusiasmados a la Villa 360, mientras Paulette reconoció la felicidad que representa disfrutar de sus comodidades. Del otro lado, los Azules lamentaron regresar a la Barraca Metálica, un sentimiento que Doris reconoció como general entre sus compañeros.

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