Exatlón México | Mejores Momentos | La salida de Samanta sacude la novena temporada: Rojos prometen ir por un Azul
La salida de Samanta dejó un vacío en los Rojos y encendió la tensión rumbo a las próximas batallas.
La eliminación de Samanta provocó un fuerte impacto en Exatlón México, donde los Rojos reconocieron que su llegada cambió la energía del equipo y los impulsó a ganar, mientras que ahora advierten que es momento de sacar a un Azul, al tiempo que El Equipo Azul y Doris también reaccionaron a su salida, confirmando que la competencia entra en una fase cada vez más intensa.