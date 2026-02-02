Exatlón México | Mejores Momentos | La salida de Samanta sacude la novena temporada: Rojos prometen ir por un Azul

La eliminación de Samanta provocó un fuerte impacto en Exatlón México, donde los Rojos reconocieron que su llegada cambió la energía del equipo y los impulsó a ganar, mientras que ahora advierten que es momento de sacar a un Azul, al tiempo que El Equipo Azul y Doris también reaccionaron a su salida, confirmando que la competencia entra en una fase cada vez más intensa.