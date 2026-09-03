El Equipo de México vence al Equipo Internacional este jueves 03 de septiembre en Exatlón México Décima Temporada

La Semana Colosal nos está dejando grandes momentos en esta nueva temporada de Exatlón México y poco a poco hemos visto quienes son los deportistas de alto rendimiento que han comenzado a destacar en la competencia, aunque como sabrás, hay que dar más del 100% para alcanzar la gloria.

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Sí, esta semana el Equipo Rojo ha mostrado jerarquía sobre el Equipo Azul, pero nada está definido y la semana sigue avanzando, donde estos se han fusionado para representar a México y hacerle frente al Equipo Internacional repleto de estrellas de todo el mundo.

¿Quién ganó en Exatlón este jueves?

Aunque dentro de Exatlón México Décima Temporada nada está definido, solo hay algo asegurado: cada uno de los competidores lo dejará el todo por el todo para llevarse la victoria consigo mismos y hacerse con la gloria.

Este jueves 03 de septiembre de Exatlón México nos dejará una de las partidas más tensas de la semana, pues tras varias semanas, los competidores han comenzado a afianzar los circuitos, siendo enfrentamientos eléctricos que nadie se querrá perder, pues el Equipo de México armado de Rojos y Azules logró imponerse 10 a 4 al Equipo Internacional.

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¿A qué hora pasan Exatlón México?

Esta Semana Colosal, el horario de Exatlón México Décima Temporada ha tenido unas modificaciones, pues ha iniciado de 6:30 a 10:30 pm, aunque este viernes terminará este, por lo que estás por presenciar las últimas ediciones especiales de esta décima temporada que ha llegado con todo.

Recuerda que el horario habitual de Exatlón México es de 6:30 a 8:30 y que puedes seguir el programa a través de la señal de Azteca UNO, así como por nuestro sitio web oficial, la app de TV Azteca En Vivo y la plataforma streaming de Disney+, para que no te pierdas ningún detalle de lo que sucede.