¿Qué atleta gana el juego por la Medalla Femenil HOY miércoles 02 de septiembre en Exatlón México Décima Temporada?

La segunda semana de Exatlón México arrancó con toda la potencia y la pasión de la competencia. El martes fue la Batalla por la Supervivencia, donde los Rojos y los Azules lo dejaron todo. Al final, la victoria fue una vez más para el equipo Rojo, que lleva una buena racha. Este miércoles 2 de septiembre las cosas prometen seguir igual de intensas, pues hoy se define al ganador de la Medalla Femenil. Para saber quién se hará de este premio, es necesario que sintonices la señal de Azteca Uno en punto de las 6:30 horas, tiempo del centro del país.

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¿Quién ganó la Medalla Femenil este miércoles 2 de septiembre en Exatlón México?

En la semana 2 de Exatlón México se llevó a cabo la competencia por la Medalla Femenil, y se pusieron a prueba nuevamente la velocidad, la precisión y la resistencia de las atletas. Cabe recordar que la medalla representa una ventaja importante para los próximos duelos, por lo que conseguirla puede significar mucho más que el reconocimiento del día de hoy.

¿Qué atleta ganó la Medalla Feminil anterior?

La ganadora de la primera Medalla Femenil fue Doris del Moral durante la dura competencia del pasado miércoles 26 de agosto, coronándose así como la primera campeona.

¿A qué hora empieza Exatlón México este miércoles?

Exatlón México es un programa que reúne a los mejores atletas de alto rendimiento de todo el país; actualmente se transmite su décima temporada, la cual puedes disfrutar a través de Azteca Uno en un horario de lunes a viernes en punto de las 18:30 horas.

