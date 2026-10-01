Exatlón México | Pleitos, hombres en peligro y una batalla por la Villa 360 con los ánimos al límite
Hoy se vivió con la máxima intensidad el Exatlón México. Los ánimos se calentaron y un sentenciado al Domingo de Eliminación preocupa al Equipo Azul.
La tensión se apoderó de Exatlón México en un capítulo marcado por los enfrentamientos tanto dentro como fuera de los circuitos. Un malentendido con Jerry y Pablo terminó en una fuerte discusión. Mientras que Emilio no dejó que Alexis se burlara de él en la competencia por la Villa 360.