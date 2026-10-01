“Mono” Osuna explica que la Bebeshita es la del PROBLEMA ante el PLEITO ocurrido con Manelyk y Kevyn “Bicolor” al bañarse juntos en La Granja VIP (VIDEO)
“Mono” Osuna al escuchar toda la versión del pleito de Manelyk, detalla que la “Bebeshita” es la del problema al enamorarse en poco tiempo en La Granja VIP
ManelyK y Kunno le explican a Mono todo lo que pasó con Kevyn “Bicolor” cuando se bañaron juntos, un juego que terminó mal, ya que la “Bebeshita” vio toda la escena, causándole mucho llanto. El Granjero al escuchar toda la versión, detalla que Daniela está equivocada, ya que a Kevyn todo lo toma en forma de juego, explicando que no es posible que se pueda enamorar en menos de un mes al estar juntos en La Granja VIP.