Exatlón México | ¡La zona de peligro pone los nervios al límite! Es semana de hombres en riesgo y Hugo va directo a eliminación
Los hombres Azules y Rojos se están enfrentando a su semana en riesgo en Exatlón México y hoy tocó a 10 Atletas dar lo mejor en la Zona de Peligro.
Diez hombres se enfrentaron este jueves 1 de octubre de 2026 a la Zona de Peligro del Exatlón México. Heliud está a salvo por ser el Atleta con el mejor rendimiento y David Juárez no puede competir, pues se está recuperando de una lesión.