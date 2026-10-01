Exatlón México | ¡Se calientan los ánimos y las rivalidades explotan! Alexis Vargas y Emilio Rodríguez protagonizan fuerte discusión en plena competencia por la Villa 360
La batalla por la Villa 360 dio mucho de que hablar. Los ánimos se encendieron entre los Equipos y se desató una fuerte discusión entre algunos de sus miembros.
El ambiente se tensó en medio de la competencia por la Villa 360 en Exatlón México cuando Emilio Rodríguez del Equipo Rojo y Alexis Vargas del Equipo Azul discutieron fuertemente.