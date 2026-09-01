El otro Lado de los Realities : Anaid habla de su salida y su polémico accidente dentro de la Décima Temporada de Exatlón México que se volvió viral

En El Otro Lado de los Realities, Anaid habló sobre su experiencia tras ser la primera en salir de la décima temporada de Exatlón México y recordó el incidente que vivió dentro de la competencia en donde, al golpearse con un balón, logró la viralidad. La atleta compartió detalles sobre lo ocurrido y aseguró que ese accidente podría ser una de las situaciones por las que será recordada. Además, respondió a las preguntas de los seguidores durante la transmisión en vivo.