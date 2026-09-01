El otro Lado de los Realities : Anaid habla de su salida y su polémico accidente dentro de la Décima Temporada de Exatlón México que se volvió viral
Anaid revela cómo vivió su salida de Exatlón México y habla de su accidente.
En El Otro Lado de los Realities, Anaid habló sobre su experiencia tras ser la primera en salir de la décima temporada de Exatlón México y recordó el incidente que vivió dentro de la competencia en donde, al golpearse con un balón, logró la viralidad. La atleta compartió detalles sobre lo ocurrido y aseguró que ese accidente podría ser una de las situaciones por las que será recordada. Además, respondió a las preguntas de los seguidores durante la transmisión en vivo.