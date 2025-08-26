FOTOS | ¡Estas son las parejitas que se han formado gracias a Exatlón México!
En Exatlón México, la competencia va más allá de los retos. ¡Aquí nacen historias de amor que perduran! Descubre qué parejas han encontrado el amor entre obstáculos y desafíos.
Exatlón México es un escenario de emocionantes aventuras y grandes romances. Durante la competencia, muchos concursantes han encontrado el amor, consolidando relaciones que a menudo terminan en bodas y familias. Entre las historias más destacadas están las de Zudikey Rodríguez y Pato Araujo, así como Heliud Pulido y Pame Verdirame.
Las parejas que surgen en el reality tienden a ser duraderas, ya que la tensión y la exposición les permiten conocerse en sus mejores y peores momentos, aceptándose tal como son. Algunas de las parejas que se formaron en Exatlón son:
- Daniel Corral y Antonieta Gaxiola
- Heliud Pulido y Pame Verdirame
- Pato Araujo y Zudikey Rodríguez
- Andrés Fierro y Liliana Hernández
- Ana González y Misael Rodríguez
- Christian Anguiano y Cassandra Ascencio
Recientemente, se ha notado una conexión especial entre Gloria Murillo y Paulette Gallardo, quienes han sido vistas juntas en varias ocasiones, lo que podría señalar el inicio de una nueva historia de amor.
¿Quién será la próxima en sorprendernos?