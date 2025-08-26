inklusion logo Sitio accesible
FOTOS | ¡Estas son las parejitas que se han formado gracias a Exatlón México!

En Exatlón México, la competencia va más allá de los retos. ¡Aquí nacen historias de amor que perduran! Descubre qué parejas han encontrado el amor entre obstáculos y desafíos.

Por: Emma García | TV Azteca Digital
Exatlón México
Pato y Zudi felices.jpg
Pato y Zudikey se conocieron en la segunda temporada de Exatlón...
Pato y Zudi baby.jpg
Y a casi 5 años de relación, ¡ya están casados y tienen un bebé!
Misael y Ana selfie.jpg
Ana Laura y Misael también se conocieron en la segunda temporada de Exatlón México.
Misael y Ana enamorados.jpg
No se enamoraron durante la temporada, fue tiempo después que comenzó su historia de amor.
Pau y Tony en el mar.jpg
Pau y Tony también encontraron el amor en Exatlón México, en la temporada cinco.
Pau y Tony felices.jpg
Lo que comenzó como una amistad, terminó en amor. ¡Igual que su hermana Ana Laura!
Heliud y Pame bebé.jpg
Otra de las parejas que se han formado en Exatlón, es Heliud Pulido y Pame Verdirame. ¡Se conocieron en la tercera temporada de Exatlón!
Heliud y Pame embarazados.jpg
Tres años después, ¡ya fueron papás! El segundo bebé exatlónico.
Andres y Liliana beso.jpg
Andrés y Liliana también encontraron el amor en estas tierras y en estas playas.
Andres y Liliana saludando.jpg
Su relación tiene muy poco, ¡pero parece ser muy sólida y romántica!
Cass y Yomi posando.jpg
Y ahora, ¡Cas y Yomi nos sorprendieron con su compromiso!
Cass y Yomi felices.jpg
Los atletas se conocieron en la tercera temporada de Exatlón...
Cass y Yomi.jpg
Tres años después, ya están comprometidos, construyendo su “nidito de amor”...
Cass y Yomi (2).jpg
¡Y muy muy felices! Su relación también comenzó en una amistad.
Cass y Yomi (3).jpg
Sin duda, esta aventura es muy dura, ¡pero puede ser también muy romántica!

Exatlón México es un escenario de emocionantes aventuras y grandes romances. Durante la competencia, muchos concursantes han encontrado el amor, consolidando relaciones que a menudo terminan en bodas y familias. Entre las historias más destacadas están las de Zudikey Rodríguez y Pato Araujo, así como Heliud Pulido y Pame Verdirame.

Las parejas que surgen en el reality tienden a ser duraderas, ya que la tensión y la exposición les permiten conocerse en sus mejores y peores momentos, aceptándose tal como son. Algunas de las parejas que se formaron en Exatlón son:

- Daniel Corral y Antonieta Gaxiola

- Heliud Pulido y Pame Verdirame

- Pato Araujo y Zudikey Rodríguez

- Andrés Fierro y Liliana Hernández

- Ana González y Misael Rodríguez

- Christian Anguiano y Cassandra Ascencio

Recientemente, se ha notado una conexión especial entre Gloria Murillo y Paulette Gallardo, quienes han sido vistas juntas en varias ocasiones, lo que podría señalar el inicio de una nueva historia de amor.

¿Quién será la próxima en sorprendernos?

Exatlón México
Exatlón México 2026
