Exatlón México: Heliud Pulido está molesto con Andrés por sus palabras

Todos los atletas que llegan a las playas de Exatlón México, tienen el firme compromiso de dar su mejor versión en los circuitos más demandantes de la televisión mexicana.

Sin embargo, eso significa que en varias ocasiones las cosas se pueden salir de control, tal y como está sucediendo ahora, entre Andrés y Heliud Pulido, quienes desde hace semanas tienen una gran rivalidad.

Inesperado resultado en el juego por el porcentaje de Exatlón México

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¿Por qué está enojado Heliud Pulido con Andrés Fierro?

En medio de la fuerte polémica que enfrentan los rojos y los azules, Heliud Pulido explicó todo lo que ha sucedido en ese momento, aunque reveló que está molesto por las palabras de Andrés.

Creo que el hecho de haber jugado por la Villa 360, y que todos queremos estar en el lado cómodo, hizo que tal vez se manchara un poquito el juego, desde el principio y el punto que detonó todo, creo que fue en el relevo donde yo salgo contra la Bestia. Yo sé que la Bestia es muy rápido y en el momento que yo voy con la Bestia, si siento que vamos a chocar, pero veníamos tan rápido, yo siento que me paré y en el momento que me paró, hago como que esto y ya vi que se fue al agua

Ya Andrés, empezó a decir que yo había empujado a la Bestia, y eso me molesta, porque al final, se supone que somos amigos

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Sin duda, la rivalidad va a incrementar de forma considerable para las siguientes semanas, por lo que no te puedes perder Exatlón México.

