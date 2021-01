A pesar del esfuerzo, Ernesto queda eliminado de nuevo de Exatlón Titanes vs. Héroes. Te compartimos su historia en esta aventura.

En FOTOS te platicamos la historia del primer campeón de Exatlón México, Ernesto Cázares.

Cuando se anunció que vendría una nueva temporada de Exatlón con los mejores de las tres temporadas anteriores, ¡claro que esperábamos con ansias que Ernesto Cázares participara! Y aún mejor, contra su hermano Aristeo Cázares. ¿Cómo fue esta aventura para el primer campeón? Sigue leyendo y checa todas su fotos.

Ernesto y su victoria en la primera temporada de Exatlón

Ernesto Cázares participó en la primera y más exitosa temporada de Exatlón México, él inició todo junto con sus amigos entrañables Doris y Pascal. No solo formó parte, ¡ganó el trofeo! Sí, premio que le dio la gente a través de sus votos, pero Ernesto se ganó su lugar en la final. Sus duelos contra Daniel Corral eran impresionantes, sabíamos que el campeón estaría entre ellos dos. Ambos llegaron a la semifinal y pelearon su lugar para pasar a la final a través de competencia, fueron 3 circuitos a 5 puntos cada uno, el que ganara 2 de 3, pasaba a la final. Ernesto ganó el primer circuito 5-2, el segundo circuito lo ganó Daniel Corral 5-1, así que se fueron al tercer circuito y definitivo, en donde Ernesto ganó 5-3, ¡y con eso pasó a la tan soñada final! Así que su victoria en la primera temporada de Exatlón fue gracias a los votos del público, pero también a su rendimiento, soporte y esfuerzo.

Ernesto y su primera eliminación de Exatlón Titanes vs. Héroes.

Tres años más tarde, regresó a las tierras y a las playas de Exatlón para dejar todo por los azules, quienes ahora son una familia. Al principio le costaron mucho trabajo los nuevos tiros y el hecho de tener que competir contra su hermano al que admira tanto; pero con el apoyo diario de su equipo, poco a poco logró regresar al nivel que tenía durante su temporada. Tuvo momentos malos, pero también momentos muy buenos, perdió relevos, pero también los ganó, dio match points y también los dejó ir, ¡Exatlón Titanes vs. Héroes fue un viaje de mucho aprendizaje para él, que a su corta edad, ha tenido tantas experiencias! Ernesto sabía que en esta temporada cualquier detalle te dejaría fuera, pues están los mejores. Ya había librado 3 eliminaciones previamente, pero la cuarta fue la vencida. Compitió por su lugar contra Keno y “Yomi”, ninguno se quería ir, lucharon con todo, ¡hasta quedarse con una sola vida! Pero el momento de Neto llegó y quedó eliminado para sorpresa de todos. ¡Además, fue una de las despedidas más tristes en toda la historia del reality!

El regreso de Ernesto a Exatlón Titanes vs. Héroes, ¡el público votó por él!

La máxima autoridad de Exatlón, Antonio Rosique, dio una noticia muy importante hace unas semanas, algo nunca antes visto en el reality, ¡4 personas que ya habían sido eliminadas durante la competencia, regresarían a esta aventura! Nos sorprendió a todos y puso muy felices a muchos seguidores del programa, pues a través de votos, podrían decidir quiénes merecían una segunda oportunidad. Obvio que uno de los más votados fue Ernesto Cázares, “El campeón más querido de México”. Así que regresó a la aventura y su equipo y sus rivales lo recibieron muy bien, ¡pues tiene un corazón lindo y le daba alegría a los Héroes!

Los primeros circuitos Ernesto estuvo con todo, daba todos sus puntos, relevos y ganaba en situaciones decisivas, ¡pero después su rendimiento bajó! Él no entendía por qué, ya que le ponía todo el esfuerzo, se paraba temprano a entrenar, sus compañeros le ayudaban, quería quedarse más tiempo, llegar más lejos y traía una mejor actitud. Lamentablemente los Héroes cayeron en el duelo por la supervivencia, él fue el de menos puntos y tuvo su pase directo a eliminación. Nuevamente se tenía que batir en circuito contra Keno y esta vez también con Daniel Noyola. Keno estaba muy nervioso, ¡incluso lloró! Pues pensaba que él sería el eliminado, esto porque tiene una lesión en el tobillo, ¡pero al contrario! Dejó todo en competencia y logró quedarse. A Ernesto se le vio serio y triste, ¡estaba dejando todo y no se veía reflejado! Al final, fue nuevamente el eliminado después de poco menos de un mes de haber regresado. Le compartió a sus compañeros su sentimiento y frustración de no haber podido ganar ni una sola carrera, ya que de verdad se quería quedar, se había esforzado sin ver resultados...

Estamos seguros que a Ernesto Cázares le esperan grandes cosas, ¡las merece! Y nadie le quitará nunca que fue el campeón de aquella entrañable primer temporada de Exatlón México. ¡El cariño y apoyo de muchos ya lo tiene, gane o pierda! ¡Grande, Ernesto! Te extrañaremos, campeón.